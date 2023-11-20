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01:32, 20 ноября 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады Фарион связала свое увольнение из университета с Путиным

Экс-депутат Рады Фарион связала с Путиным свое увольнение из университета Львова

Кадр видео: Iryna Farion / YouTube

Экс-депутат украинской Верховной рады, доцент кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника» Ирина Фарион связала свое увольнение из учебного заведения с тем, что этого «хотел Путин». Об этом преподаватель рассказала на своем YouTube-канале.

«Вам аплодирует враг. Вы сделали то, чего так хотел Путин — уволить Ирину Фарион. Вы поддержали врага», — заявила Фарион. Она убеждена, что некие силы внутри страны совместно с ФСБ устроили против нее провокацию.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело в отношении Ирины Фарион, согласно версии следствия, в одном из интервью она заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не может назвать их украинцами. Уголовное производство открыли по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также об оскорблении чести и достоинства военнослужащего.

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