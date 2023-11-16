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01:56, 16 ноября 2023Бывший СССР

Против главной русофобки Украины возбудили уголовное дело. Чем высказывания Ирины Фарион не понравились СБУ?

СБУ завела уголовное дело против ненавидящей русских экс-депутата Рады Фарион

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады, националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка.

Ведомство уже назначило ряд экспертиз по высказываниям и публикациям политика, которую за ее ненависть к русскому языку называют главной русофобкой Украины. Согласно версии следствия, в одном из интервью Фарион заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не может назвать их украинцами. Это стало причиной волны возмущения среди украинских военных и в обществе. Уголовное производство открыли по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также об оскорблении чести и достоинства военнослужащего.

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Ранее Фарион заявила, что русскоязычных военных, служащих в украинской армии, надо презирать и считать врагами. Также она считает, что служба в армии не является заслугой.

Ирину Фарион сочли позором Украины

Студенты Львовского политехнического университета устроили митинг в учебном заведении и призвали уволить Фарион, преподающую в их вузе. Они вышли на улицу с лозунгом «Ирина Фарион позорит Украину».

В ученом совете политеха ответили, что не видят правовых и законных оснований для увольнения экс-депутата. Однако спустя несколько часов министр образования Украины Оксен Лисовой объявил об увольнении Фарион.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также подал заявление в полицию на Фарион. Он считает, что заявления экс-нардепа с «негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств», имеют признаки дискриминации.

Фарион предложила утилизировать русскоязычных бойцов ВСУ

Фарион выступает с критикой в сторону бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке, с начала специальной военной операции. Среди прочего, она предлагала уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей Украины. По ее словам, для таких граждан необходимо создать штрафной батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат». «Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — считает политик.

Также скандальная защитница украинского языка сказала, что русскоязычные бойцы воюют «за российскую Украину» и «русский мир». Один из военнослужащих публично ответил ей.

Я вам скажу одно: если русскоязычные побратимы мои, бойцы-волкодавы, волонтеры, покинут нашу Украину, то вы будете говорить на украинском. Но уже тихонько на кухне или в подвалах. Так что, пожалуйста, меньше болтайте

боец ВСУ

Впрочем, ненависть Фарион к русскому языку столь сильна, что она заявила о раздражении «на генном уровне» даже от писателя-классика Николая Гоголя. Она призналась, что никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке». «Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — резюмировала она.

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      Марина Совина
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