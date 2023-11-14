Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 14 ноября 2023Бывший СССР

Львовские студенты устроили митинг за увольнение экс-депутата Рады Фарион

Студенты Львовского политеха призвали уволить экс-депутата Рады Фарион

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Студенты Львовского политехнического университета устроили митинг в учебном заведении и призвали уволить бывшего депутата Верховной Рады и преподавателя Ирину Фарион. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

Они скандируют лозунги: «Прочь, Фарион», «Образование — без коммунистов», «Позор администрации». В руках у обучающихся транспаранты с надписью «Ирина Фарион позорит Украину».

В ученом совете политеха ответили, что не видят правовых и законных оснований для увольнения экс-депутата, и решение будет вынесено 23 ноября после созыва специальной комиссии. Студенты требуют присутствия самой Фарион.

Ранее преподаватель университета заявила, что русскоязычных военных, служащих в украинской армии, надо считать врагами. Также она считает, что служба в армии не является заслугой.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

      Американская компания запланировала три посадки на Луну в 2024 году

      В Германии призвали выслать «беженку Меркель» за антисемитизм

      Актриса из «Папиных дочек» подверглась преследованиям

      Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

      Единственный бурый медведь поселился в Арктике

      Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

      Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

      Россия сократила экспорт пшеницы

      Yandex N.V. решила ускорить уход из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости