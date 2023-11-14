Львовские студенты устроили митинг за увольнение экс-депутата Рады Фарион

Студенты Львовского политеха призвали уволить экс-депутата Рады Фарион

Студенты Львовского политехнического университета устроили митинг в учебном заведении и призвали уволить бывшего депутата Верховной Рады и преподавателя Ирину Фарион. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

Они скандируют лозунги: «Прочь, Фарион», «Образование — без коммунистов», «Позор администрации». В руках у обучающихся транспаранты с надписью «Ирина Фарион позорит Украину».

В ученом совете политеха ответили, что не видят правовых и законных оснований для увольнения экс-депутата, и решение будет вынесено 23 ноября после созыва специальной комиссии. Студенты требуют присутствия самой Фарион.

Ранее преподаватель университета заявила, что русскоязычных военных, служащих в украинской армии, надо считать врагами. Также она считает, что служба в армии не является заслугой.