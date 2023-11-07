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09:45, 7 ноября 2023Бывший СССР

На Украине призвали считать всех русскоязычных врагами

Экс-депутат Рады Фарион: русскоязычных, воюющих в ВСУ, надо считать врагами

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Русскоязычных военных, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), надо считать врагами. Об этом заявила бывшая депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Она назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать в ВСУ «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также Фарион считает, что служба в армии не является заслугой.

Бывшая депутат призвала презирать всех, кто говорит в ВСУ по-русски, и предложила, что украинские солдаты «каждого москворотого должны воспринимать как врага».

Фарион широко известна своими националистическими заявлениями, ранее она предложила «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

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      Александр Слабиев
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