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13:11, 8 декабря 2022Бывший СССР

Боец ВСУ предложил критикам русского языка на Украине «меньше болтать»

Боец ВСУ заявил, что критики русского языка будут говорить на украинском в подвалах

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложил критикам русскоговорящих украинцев «меньше болтать». Также он заявил, что они будут говорить на украинском в подвалах, если русскоязычное население покинет республику. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Ирина Фарион [экс-депутат Верховной Рады] называла русскоязычных украинцев животными, говорила, что они не заслуживают права жить на Украине. (...) Я вам скажу одно: если русскоязычные побратимы мои, бойцы-волкодавы, волонтеры, покинут нашу Украину, то вы будете говорить на украинском. Но уже тихонько на кухне или в подвалах. (...) Так что, пожалуйста, меньше болтайте», — утверждает он на опубликованном в сети видео.

Издание напомнило, что ранее Фарион выступила с критикой в сторону бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. Бывший депутат Верховной Рады сказала, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир».

В октябре 2021 года Фарион также назвала причиной смерти писателя Николая Гоголя русский язык. По ее словам, он «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», так как в его трудах было противоречие между формой и содержанием. Экс-депутат отметила, что писатель раздражает ее «на генном уровне», потому что она никогда не понимала, по какой причине «украинец пишет на русском языке».

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Кристина Есикова
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