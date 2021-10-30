На Украине рассказали о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе

Экс-депутат Рады Фарион: Гоголь «сошел с ума» и умер из-за того, что писал по-русски

Бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и умер из-за русского языка. Об она заявила в эфире YouTube-канала ISLND TV.

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Фарион отметила, что Гоголь является очень трагической личностью в украинской культуре. Она подчеркнула, что писатель «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», потому что в его трудах было противоречие между формой и содержанием. «Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — резюмировала она.

Помимо этого, бывший парламентарий добавила, что ее Гоголь раздражает «на генном уровне», так как она никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке».

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь — это украинский писатель, а «российская пропаганда» его присвоила, «принудительно записав в русские». Он отметил, что россияне всегда рассматривали Гоголя в контексте отечественной литературы, так как он писал на русском языке. Министр указал также на то, что классик родился на Полтавщине.

