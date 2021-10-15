Украинские ведущие отказались говорить на русском и сорвали интервью с грузином

Телеведущие канала «Украина 24» отказались разговаривать в прямом эфире с грузинским политологом Гела Васадзе на русском языке и сорвали интервью. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Взять комментарий у специалиста помешал закон о языке, который действует на Украине с 2019 года. Журналисты хотели обсудить ситуацию с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и в привычном режиме начали задавать эксперту вопросы, когда тот попросил использовать русский язык. «Мы не можем на русском, мы украинское ТВ», — заявил ведущий. «Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?» — возмутился Васадзе.

После недолгой паузы он отметил, что считает себя ответственным человеком, который не может вести диалог, если не понимает смысл заданных вопросов. «Я не совсем все пониманию! Мне трудно отвечать!» — добавил эксперт.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

15 июля Конституционный суд (КС) Украины признал эту норму правомерной и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. Считать закон дискриминационным по отношению к русским и другим национальным сообществам суд отказался.