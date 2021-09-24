«Мовный омбудсмен» возмутился нежеланием театров играть на украинском

Большинство государственных театров на Украине в той или иной степени не соблюдают языковое законодательство, позволяя себе ставить спектакли на иностранных языках без субтитров. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на омбудсмена по защите государственного языка страны Тараса Креминя.

В середине июля на Украине было расширено применение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого момента обязательным языком развлекательных и культурных мероприятий в стране стал украинский. Все представления на русском и других языках обязаны сопровождаться украинскими субтитрами.

При этом, как отмечает «мовный омбудсмен», из десятков государственных театров в стране лишь несколько учреждений полностью соблюдают новые правила. Он привел в пример Одесский национальный академический театр, где из полутора сотен постановок на украинском играли только три. «Откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего», — возмутился Креминь.

15 июля Конституционный суд (КС) Украины признал правомерным закон о «тотальной украинизации» и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. Считать эту норму дискриминационной по отношению к русским и другим национальным сообществам суд отказался.

Позже профильный комитет Рады отклонил все предложения правящей партии «Слуга народа» об отмене существующих в стране норм, ограничивающих использование русского языка в образовании, медиа и сфере услуг. Они предполагали, в частности, возвращение образования на русском языке и отмену штрафов за нарушение языковых законов.