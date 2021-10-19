«Мисс Вселенная» ответила на критику украинских радикалов из-за русского языка

Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях ответила на критику радикалов, которые попытались затравить ее в Instagram за общение на русском языке со своими подписчиками. Видеозапись из ее Stories опубликовал YouTube-канал «Факти ICTV. Новини».

27-летняя девушка из города Днепр завоевала титул «Мисс Украина Вселенная — 2021» 15 октября. Вскоре после победы на нее обрушился шквал критики со стороны СМИ и «языковых активистов» за «незнание» украинского языка и привычки говорить по-русски.

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Свой ответ «Мисс Вселенная» записала на украинском, указав, что хотя имеет право использовать тот язык, который захочет, способна «выучить родной язык за сутки» и общаться на нем «чисто и хорошо». «Я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов [жителей] разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно», — сказала Неплях.

Ранее стало известно, что ведущие телеканала «Украина 24» сорвали интервью с грузинским политологом, отказавшись разговаривать на русском языке. Эксперт не понял вопросов журналистов и попросил перейти их с украинского на русский. Те указали, что использовать его на ТВ запрещает языковой закон. «Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?» — возмутился специалист.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. 15 июля 2021 года Конституционный суд (КС) Украины признал эту норму правомерной и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения.