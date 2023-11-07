Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион

Страна.ua: украинский омбудесмен Лубинец подал заявление в полицию на Фарион

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в полицию на экс-депутата Рады Ирину Фарион, которая недавно назвала русскоязычных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) врагами. Ее фамилия прямо не называется, но это становится понятно из контекста сообщения, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он считает, что заявления Фарион с «негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств» имеют признаки дискриминации. В связи с этим он обратился в правоохранительные органы.

Также он призвал всех медийных персон более ответственно относиться к своим высказываниям.

Ранее Фарион заявила, что всех русскоязычных на Украине надо считать врагами. Она назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать в ВСУ «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку».