Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

Министр образования Лисовой: Ирина Фарион уволена из Львовского политеха

Бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Об этом сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой.

С требованием увольнения Фарион днем в среду выступили студенты вуза. В частности, учащиеся уверяют, что бывший депутат позорит украинское образование. Однако тогда в учебном заведении заявили, что не видят оснований для увольнения Фарион.

Также 15 ноября СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион.

Поводом для расследования послужили слова бывшего депутата о том, что она не может считать украинцами русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины. Также она считает, что такие бойцы на самом деле являются врагами Украины.