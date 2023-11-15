Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:18, 16 ноября 2023Бывший СССР

Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

Министр образования Лисовой: Ирина Фарион уволена из Львовского политеха
Акция протеста студентов против Ирины Фарион

Акция протеста студентов против Ирины Фарион. Фото: Anastasiia Smoliyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Об этом сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой.

С требованием увольнения Фарион днем в среду выступили студенты вуза. В частности, учащиеся уверяют, что бывший депутат позорит украинское образование. Однако тогда в учебном заведении заявили, что не видят оснований для увольнения Фарион.

Также 15 ноября СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион.

Поводом для расследования послужили слова бывшего депутата о том, что она не может считать украинцами русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины. Также она считает, что такие бойцы на самом деле являются врагами Украины.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пленный солдат ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

      Рита Ора пришла на премьеру фильма в платье на голое тело

      Небензя обвинил США в саботировании выработки документа по Газе

      ХАМАС опровергло информацию о просьбе Ирана не призывать к войне с Израилем

      МИД Турции обвинил руководство Израиля в клевете

      Взаимодействие с инсектицидами снизило качество спермы

      Известный режиссер сравнил москвичей с жителями Дальнего Востока

      Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

      Ушел из жизни экс-участник групп «Би-2» и «Дюна»

      Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости