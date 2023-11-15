На Украине завели уголовное дело против защищавшей госязык экс-депутата

СБУ: против защищавшей украинский язык экс-депутата Фарион завели уголовное дело

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которая высказывалась в защиту украинского языка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

«Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион», — говорится в публикации.

Согласно версии следствия, в одном из интервью Фарион заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины и не может назвать их украинцами. Как уточняется, это стало причиной волны возмущения среди украинских военных и в обществе. Уголовное производство открыли по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также об оскорбление чести и достоинства военнослужащего.

Ранее Фарион заявила, что русскоязычных военных, служащих в украинской армии, надо считать врагами. Также она считает, что служба в армии не является заслугой. До этого Фарион предложила «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

