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14:33, 20 ноября 2023Мир

Германия осудила выступление талиба на мероприятии в Кельне

МВД ФРГ: никто не может предлагать сцену талибам и радикальным исламистам

Фото: Roberto Pfeil / Globallookpress.com

Правительство Германии осудило и назвало неприемлемым выступление главы управления по контролю за продуктами и лекарствами в правительстве радикального афганского движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) Абдула Бари Омара на религиозном мероприятии в Кельне. Об этом заявила представитель министерства внутренних дел ФРГ, сообщает ТАСС.

«Выступление представителя талибов в Кельне совершенно неприемлемо и его следует решительно осудить. Никто в Германии не может предлагать сцену радикальным исламистам (...) Мы самым решительным образом осуждаем выступление этого функционера», — констатировали в министерстве.

Представитель МВД также отметила, что «Талибан» несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, поэтому членам этого движения совершенно нечего делать в стране. Она добавила, что уже идет государственная проверка данного происшествия, так как Германия не выдавала талибу визу, а внешнеполитическому ведомству не сообщали о его участии в мероприятии.

По предварительным данным, функционер получил визу в посольстве Нидерландов в Тегеране и по ней въехал в Европейский союз (ЕС), так как Германия не признает власть талибов в Афганистане.

Ранее МИД Германии осудил выступление Омара в мечети в Кельне. Сообщается, что мужчина проводил пропагандистскую работу, рассказывал собравшимся афганцам об успехах правительства и собирал пожертвования.

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      Дарья Балацкая
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