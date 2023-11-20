Грабившего банки украинца экстрадировали из России в Северную Македонию

МВД России экстрадировало в Македонию грабившего банки украинца Шеремета

Украинец Вячеслав Шеремет, объявленный в международный розыск по обвинению в краже и участии в преступном сообществе, экстрадирован из России в Северную Македонию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, обвиняемый вместе с другими участниками группы в 2017 году незаконно проник в банковское хранилище и похитил из индивидуальных сейфов ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на общую сумму 15 миллионов рублей. После этого Шеремет скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Его задержали сотрудники российской полиции на территории аэропорта Домодедово в декабре 2022 года.

Ранее из России в Сербию для исполнения приговора экстрадировали российского мошенника, пытавшегося незаконно обогатиться с помощью аферы на субсидиях.