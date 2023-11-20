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16:26, 20 ноября 2023Среда обитания

Известный российский актер назвал лучший город Земли

Актер Игорь Гордин назвал лучшим городом Земли Санкт-Петербург

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер, муж актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой Игорь Гордин в интервью журналу WomanHit назвал лучшим городом Земли Санкт-Петербург.

По словам Гордина, несмотря на учебу в Москве, он каждый месяц приезжал в родной город — Петербург. «Мне нужно было вернуться туда, не столько к родителям, сколько подышать этим воздухом», — вспомнил артист.

Актер добавил, что ему удалось заразить своей любовью к Петербургу и дочь Таисию. «Раньше я ее возил туда, показывал ей город и рассказывал, что он самый прекрасный на Земле, а теперь она регулярно делает это сама. Недавно были там, причем каждый отдельно, и она меня пригласила на завтрак в кафе», — со смехом отметил он.

Ранее комик, участник популярного юмористического шоу на СТС «Импровизаторы» Дмитрий Позов заявил, что считает Красноярск недооцененным городом.

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      Полина Кислицына
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