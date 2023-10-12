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16:29, 12 октября 2023Среда обитания

Известный комик назвал недооцененный город России

Дмитрий Позов признался, что недооценивал Красноярск

Фото: страница Дмитрия Позова во «ВКонтакте»

Известный комик, участник популярного юмористического шоу на СТС «Импровизаторы» Дмитрий Позов назвал Красноярск недооцененным городом. Такое мнение он высказал в прямом эфире, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Комик ответил на вопрос подписчика, нравится ли ему Красноярск. Он признался, что до более внимательного изучения этого города он не знал, насколько тот хорош. «Я понял однажды, что Красноярск — классный город. Я его сильно недооценивал. А вот когда появилась возможность по нему пройтись и где-то побывать, я понял, что это город, который должен быть в моем топе нормальных городов», — отметил Позов.

Ранее актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим любимым городом. Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказал, что Екатеринбург стал ему отцом, старшим братом и наставником и закалил его характер. Он отметил, что с Екатеринбургом у него связаны самые теплые воспоминания.

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    Полина Кислицына
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