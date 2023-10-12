Известный комик назвал недооцененный город России

Дмитрий Позов признался, что недооценивал Красноярск

Известный комик, участник популярного юмористического шоу на СТС «Импровизаторы» Дмитрий Позов назвал Красноярск недооцененным городом. Такое мнение он высказал в прямом эфире, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Комик ответил на вопрос подписчика, нравится ли ему Красноярск. Он признался, что до более внимательного изучения этого города он не знал, насколько тот хорош. «Я понял однажды, что Красноярск — классный город. Я его сильно недооценивал. А вот когда появилась возможность по нему пройтись и где-то побывать, я понял, что это город, который должен быть в моем топе нормальных городов», — отметил Позов.

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