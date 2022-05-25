Звезда «Счастливы вместе» рассказал о своем любимом городе

Актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим городом-наставником

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, исполнивший роль Гены Букина, назвал Екатеринбург своим отцом и наставником. О своем любимом городе актер рассказал «Комсомольской правде».

В интервью изданию актер отметил, что с Екатеринбургом у него связаны только самые теплые воспоминания. «Он мой наставник. Мой старший брат. Отец. Он закалил меня. Я знаю его каждую улочку и нежно люблю», — поделился артист.

Памятник самому известному персонажу Логинова, Гене Букину, установлен в Екатеринбурге на улице Вайнера — по сюжету действие комедийного сериала «Счастливы вместе» происходило именно там.

Ранее в апреле о своем любимом городе высказался внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. Он заявил, что раньше им был американский Нью-Йорк, однако в последние годы там все изменилось в худшую сторону из-за большого количества сумасшедших и мусора. В Москве артист особенно ценит окрестности Патриарших прудов, а по городу предпочитает передвигаться на электросамокате.