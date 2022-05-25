Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Счастливы вместе» рассказал о своем любимом городе

Актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим городом-наставником

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, исполнивший роль Гены Букина, назвал Екатеринбург своим отцом и наставником. О своем любимом городе актер рассказал «Комсомольской правде».

В интервью изданию актер отметил, что с Екатеринбургом у него связаны только самые теплые воспоминания. «Он мой наставник. Мой старший брат. Отец. Он закалил меня. Я знаю его каждую улочку и нежно люблю», — поделился артист.

Материалы по теме:
«Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Вопрос национальности стоит очень остро»В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
20 октября 2021
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Памятник самому известному персонажу Логинова, Гене Букину, установлен в Екатеринбурге на улице Вайнера — по сюжету действие комедийного сериала «Счастливы вместе» происходило именно там.

Ранее в апреле о своем любимом городе высказался внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. Он заявил, что раньше им был американский Нью-Йорк, однако в последние годы там все изменилось в худшую сторону из-за большого количества сумасшедших и мусора. В Москве артист особенно ценит окрестности Патриарших прудов, а по городу предпочитает передвигаться на электросамокате.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и осталась лысой
Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году
Лариса Гузеева подала в суд на мебельную фирму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.