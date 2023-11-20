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18:14, 20 ноября 2023Ценности

Канделаки похвасталась на публике колье за 1,1 миллиона рублей

Фото: @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась на публике роскошным колье бренда Schiaparelli. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Во время съемок передачи «Лига городов» 48-летняя журналистка запечатлела себя на видео в данном украшении, выполненном в форме золотистой лилии на стебле. На официальном сайте марки указывается, что стоимость драгоценности составляет 11,5 тысячи евро (примерно 1,1 миллиона рублей).

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17 ноября 2023

«Давайте зафиксируем: роскошный цветок Schiaparelli дебютирует только на ТНТ», — заявила знаменитость.

Ранее в ноябре российская телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном наряде за сотни тысяч рублей. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в коричневом бархатном платье бренда Schiaparelli, стоимость которого на официальном сайте марки составляет 8900 евро (около 900 тысяч рублей).

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      Карина Черных
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