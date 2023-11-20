Мать Гарри Стайлса защитила смутившую фанатов лысину сына
Мать британского певца Гарри Стайлса Энн Твист защитила сына после нападок фанатов, не оценивших его кардинальную смену имиджа. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
54-летняя женщина опубликовала скриншоты заголовков из материалов СМИ, в которых говорится, что новая прическа исполнителя смутила его поклонников — музыкант побрился налысо, отказавшись от своих объемных кудрей. «Мир рухнул», — писали многочисленные юзеры в социальных сетях.
«Гарри всегда выступал за доброту и принятие людей такими, какие они есть. Забавно видеть, сколько негатива вылилось на него из-за обычной стрижки. Давайте перестанем плодить эти заголовки. К тому же это просто волосы, и он отрастит их, если захочет!» — высказалась Твист в публикации.
Пользователи сети поддержали мнение матери Стайлса в многочисленных комментариях. «Так держать, Энн», — отмечали фанаты.
В феврале Гарри Стайлс выпил алкоголь из собственной обуви во время концерта и вызвал отвращение у фанатов. Поп-исполнитель решил последовать традиции shoey, которая зародилась в Австралии, где таким образом праздновать победы стал пилот гоночного чемпионата V8 Ute Райл Харри. Фотографы запечатлели, как знаменитость на сцене выпивает напиток из кеда стоимостью 780 долларов из коллаборации брендов Adidas и Gucci.