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13:43, 20 ноября 2023Ценности

Мать Гарри Стайлса защитила смутившую фанатов лысину сына

Фото: David Swanson / Reuters

Мать британского певца Гарри Стайлса Энн Твист защитила сына после нападок фанатов, не оценивших его кардинальную смену имиджа. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя женщина опубликовала скриншоты заголовков из материалов СМИ, в которых говорится, что новая прическа исполнителя смутила его поклонников — музыкант побрился налысо, отказавшись от своих объемных кудрей. «Мир рухнул», — писали многочисленные юзеры в социальных сетях.

«Гарри всегда выступал за доброту и принятие людей такими, какие они есть. Забавно видеть, сколько негатива вылилось на него из-за обычной стрижки. Давайте перестанем плодить эти заголовки. К тому же это просто волосы, и он отрастит их, если захочет!» — высказалась Твист в публикации.

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Пользователи сети поддержали мнение матери Стайлса в многочисленных комментариях. «Так держать, Энн», — отмечали фанаты.

В феврале Гарри Стайлс выпил алкоголь из собственной обуви во время концерта и вызвал отвращение у фанатов. Поп-исполнитель решил последовать традиции shoey, которая зародилась в Австралии, где таким образом праздновать победы стал пилот гоночного чемпионата V8 Ute Райл Харри. Фотографы запечатлели, как знаменитость на сцене выпивает напиток из кеда стоимостью 780 долларов из коллаборации брендов Adidas и Gucci.

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      Карина Черных
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