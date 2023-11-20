69-я параллель
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13:39, 20 ноября 202369-я параллель

Метеоролог объяснил установившееся потепление в Якутии

Шувалов объяснил, что потепление в Якутии вызвала тепловая волна из Средней Азии

Фото: Tatiana Gasich / Shutterstock / Fotodom

Установившееся потепление в юго-западных районах Якутии связано с влиянием тепловой волны, которая идет из Средней Азии. Такое объяснение привел в разговоре с «Известиями» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что волна тепла из Средней Азии сначала двинулась на северо-восток России. Так, 18 ноября воздух прогревался до 15-16 градусов в Алтайском крае и Кемеровской области. Затем «этот язык теплого воздуха дотянулся» до Якутии, указал Шувалов.

Он также обратил внимание на то, что последовавшие позже осадки в виде мокрого снега и резкое похолодание привели к недавнему сильному ветру в Кузбассе. «Там за считаные часы температура понизилась на 12-14 градусов. Из-за этого и гололед, и сильный, почти ураганный ветер в Новокузнецке, Бийске, городах и поселках Алтайского края и Кузбасса», — сказал метеоролог.

Произошедшее относится к одному из последствий глобального изменения климата, для которого характерны не только повышение температуры, но и повторяемость экстремальных погодных событий, подчеркнул Шувалов.

Ранее сообщалось, что жители Якутии сняли на видео необычное солнечное гало.

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      Анна Щербакова
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