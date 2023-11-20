Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

Израиль отказался сотрудничать с МУС в расследовании ситуации в Палестине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор рассказал об отказе еврейского государства сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в деле расследования ситуации в Палестине, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, таким образом власти страны защищают права своих граждан, а также ведут борьбу с терроризмом. Он уточнил, что у Израиля нет доверия к следственным комиссиям МУС, так как заранее известно, к каким выводам они придут.

«У нас есть опыт после войны в секторе Газа в 2009 году, когда Советом ООН по правам человека была сформирована комиссия Голдстоуна по установлению фактов (военных преступлений Израиля) и мы не признали его доклад», — заключил представитель израильского МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке близки к соглашению, целью которого является освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.