МВД объявило в федеральный розыск российскую журналистку Лойко

МВД объявило в федеральный розыск журналистку Лойко по статье УК РФ

МВД объявило в федеральный розыск российскую журналистку Анну Лойко. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

Журналистка разыскивается по статье УК РФ, другие подробности не уточняются.

1 ноября стало известно, что в Москве возбудили дело об оправдании терроризма против Лойко. По версии следствия, Лойко опубликовала в Telegram-канале текст, оправдывающий идеологию запрещенной в России террористической организации.

Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Лойко попала под следствие за статью трехлетней давности о запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Журналистка находится в Грузии, ее планируют арестовать заочно.