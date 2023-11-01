Дело об оправдании терроризма возбудили в отношении российской журналистки

В Москве возбудили дело об оправдании терроризма в отношении журналистки Лойко

В Москве возбудили дело об оправдании терроризма в отношении журналистки Анны Лойко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Лойко опубликовала в Telegram-канале текст, оправдывающий идеологию запрещенной в России террористической организации. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск.

Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Лойко попала под следствие за статью трехлетней давности о запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Журналистка находится в Грузии, и ее планируют заочно арестовать.

21 октября стало известно, что Генпрокуратура проверит блогера Хасбика по факту призывов к беспорядкам в Дагестане.