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08:49, 31 октября 2023Силовые структуры

Блогера Хасбика за антисемитизм и призывы к беспорядкам проверит Генпрокуратура

Генпрокуратура проверит блогера Хасбика за призывы к беспорядкам в Дагестане

Кадр: Асхаб Тамаев / YouTube

Блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, проверит Генпрокуратура после его постов в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на него написал один из подписчиков после того, как в его соцсетях появилась картинка со словами «Мы против еврейских беженцев» и призывами не сдавать им квартиры, не возить их в машинах и не обслуживать в заведениях. Во втором посте блогер осудил администраторов отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в котором якобы живут израильтяне. По мнению Магомедова, их всех необходимо выселить, иначе «гостиница превратится в пепел».

По мнению подписчика блогера, такие посты могли спровоцировать беспорядки в Дагестане, поэтому в отношении Хасбика нужно завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме. При этом в следующих постах блогер осудил протестующих.

28 октября сотня жителей Хасавьюрта потребовала выселить граждан Израиля из гостиницы. Местные собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне.

Глава Дагестана Сергей Меликов позднее заявил, что причиной требований стали фейки и провокации, на которые поддались доверчивые люди.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. Уже задержали 83 человека.

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      Варвара Митина
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