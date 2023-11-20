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12:55, 20 ноября 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск главу администрации Киева

МВД объявило в розыск экс-командира сухопутных войск ВСУ Попко
Сергей Попко

Сергей Попко. Фото: spoilt.exile / Wikimedia

МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), главу администрации Киева Сергея Попко. Об этом сообщает РИА Новости.

Попко разыскивается по статье УК РФ. Ранее Следственный комитет России заочно обвинил его за преступления в Донбассе. С марта 2016-го по август 2019 года из-за его действий пострадали более 180 человек, были разрушены почти 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов, устроивших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Речь идет о генерал-майоре ВСУ Викторе Николюке и генерал-лейтенанте Михаиле Драпатом. Под их руководством в 2017 и 2019 годах украинские войска более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР.

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      Екатерина Кашурникова
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