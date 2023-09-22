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11:27, 22 сентября 2023Силовые структуры

Двоих генералов ВСУ объявили в розыск после обстрелов ДНР и ЛНР

МВД объявило в розыск двоих генералов ВСУ, устроивших обстрелы ДНР и ЛНР
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Кадр: CinC AF of Ukraine / YouTube

МВД России объявило в розыск двоих украинских генералов, устроивших обстрелы Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о генерал-майоре Вооруженных сил Украины (ВСУ) Викторе Николюке и генерал-лейтенанте Михаиле Драпатом. По данным следствия, под их руководством в 2017 и 2019 годах украинские войска более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате этого пострадали 154 человека.

Ранее российские следователи предъявили генералам заочное обвинение и сообщили об этом главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Кроме того, они заявили о вынесении свыше 100 приговоров в отношении украинских военных за их преступления.

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    Олеся Мицкевич
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