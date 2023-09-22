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10:57, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российские суды вынесли свыше 100 приговоров украинским военным

СКР: свыше 100 приговоров вынесены украинским военным за преступления

Фото: Camilo Freedman / Globallookpress.com

Российские суды вынесли свыше 100 приговоров украинским военнослужащим за совершенные преступления против мирных граждан. Такие данные были озвучены на совещании в Донецкой народной республике с участием председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

В скором времени перед судом предстанут командир взвода Василий Ткачук за преступный приказ открыть огонь по людям весной 2022 года, морпех Максим Чернушенко, исполнивший приказ командира Владислава Стрюкова о применении оружия против мирных жителей.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Стрюкова уже судят за военные преступления.

Ранее 22 сентября Генпрокуратура России сообщила о пожизненном сроке украинскому пограничнику Денису Гангале, лишившем жизни трех мариупольцев.

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    Любовь Ширижик
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