Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех мирных жителей

Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство 3 жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 28-летнего украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.



Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины признали виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.

Суд установил, что в марте 2022 года Гангала находился на боевой позиции «АзовИнтекс». Он расстрелял из пулемета по приказу командира четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали на принадлежность к гражданскому автотранспорту. Погибли трое жителей, еще трое спаслись.

