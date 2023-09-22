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10:29, 22 сентября 2023Силовые структуры

Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех мирных жителей

Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство 3 жителей Мариуполя

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 28-летнего украинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
 
Старшего наводчика 23-го отряда погранслужбы Украины признали виновным в убийстве по мотивам политической ненависти, покушении и жестоком обращении с мирным населением.

Суд установил, что в марте 2022 года Гангала находился на боевой позиции «АзовИнтекс». Он расстрелял из пулемета по приказу командира четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые указывали на принадлежность к гражданскому автотранспорту. Погибли трое жителей, еще трое спаслись.

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    Любовь Ширижик
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