МВД проверит звезду «Домового» из-за видео с пьяным дебошем на детском конкурсе

Полиция проверит звезду «Домового» Чиркова из-за видео с неадекватным поведением

Сотрудники полиции проведут проверку из-за видео с неадекватным поведением российского актера и звезды фильма «Домовой» Сергея Чиркова во время молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

По словам источника издания, проверка началась после мониторинга силовиками СМИ и соцсетей.

Чирков прибыл на мероприятие в качестве специального гостя. Там он, находясь в нетрезвом состоянии, пытался напутствовать участвующих в конкурсе детей нецензурной бранью, курил на сцене, а также ругался со снимавшими его на телефон людьми и угрожал им.