Звезда фильма «Домовой» устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе

Звезда «Домового» Чирков чуть не сорвал молодежный конкурс, устроив пьяный дебош

Российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц» и чуть не сорвал мероприятие. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что артист, будучи в нетрезвом состоянии, материл участников конкурса, лежал на полу сцены, курил на площадке, а также угрожал снимавшим его на телефон людям и ругался с ними. После этого Чиркова закрыли в служебном помещении, где он спустя время пришел в себя. Позже актер вышел на сцену, наградил победителей соревнования и покинул площадку.

По данным издания, Чирков посетил «Энергию улиц» в качестве приглашенной звезды абсолютно бесплатно.

Ранее певец Валерий Меладзе был вынужден остановить свой концерт в Дубае из-за пьяной драки зрителей.