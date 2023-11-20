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11:30, 20 ноября 2023Среда обитания

На Агутина подали иск в суд из-за долгов

Суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей из-за долгов по ЖКХ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На российского певца Леонида Агутина подали иск в суд из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что с исполнителя взыскали 123,5 тысячи рублей из-за долгов по коммунальным платежам в его квартире в Москве. Иск в суд на артиста подала управляющая компания, так как Агутин не выплачивал взносы по капитальному ремонту и прочим услугам на протяжении четырех лет, с января 2020 года.

Последние 2,5 года компания пыталась уведомить исполнителя о долгах ЖКХ, направляя обращения по его адресу, однако Агутин никак не реагировал на необходимость выплатить требуемую сумму. На судебном заседании певец не появился.

Ранее Агутин опроверг информацию об открытии им ночного клуба, отметив, что его целью является создание мюзиклов по мотивам своих композиций.

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      Анастасия Астахова
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