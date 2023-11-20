На космодроме Восточный вскрылась незаконная добыча песка на 18 миллионов рублей

ПСО «Казань» обвинили в незаконной добыче песка на Восточном на 18 млн рублей

С 2023 года работники производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» вели незаконную добычу песчано-гравийной смеси на строительной площадке космодрома Восточный в Амурской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Царьград».

Как стало известно изданию, работы проводились на территории объекта «Строительство стартового комплекса КРК "Ангара"», площадка 1 «А». Проверка вскрыла, что разрешительной документации у подрядчика не было.

Размер ущерба, причиненного России в результате незаконной добычи песка в объеме не менее 45 029,07 кубического метра, составила почти 18 миллионов рублей.

Представители ПСО «Казань» пока не прокомментировали связанное с их деятельностью расследование. Уточняется, что в результате незаконного предпринимательства инфраструктура Восточного не была нарушена и работает в штатном режиме.

В 2021 году Арбитражный суд Амурской области приостанавливал работы АСО «Казань» по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на 90 суток. Стройка была приостановлена из-за нарушений порядка строительства.