Стройку на Восточном остановили из-за нарушений

Арбитражный суд Амурской области приостановил работы по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

Согласно данным, суд приостановил работы производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» на 90 суток. В материалах сообщается, что стройка будет приостановлена из-за нарушений порядка строительства, который предусматривает часть 3 статьи 9.5 КоАП России («Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию»).

Соответствующий иск ранее поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

Строительство второй очереди космодрома Восточный стартовало в 2019 году. Первый пуск «Ангары» без экипажа, для которой возводят стартовый комплекс, запланирован на 15 декабря 2023 года.

В конце лета 2020 года стало известно, что на разработку и испытание тяжелой ракеты «Ангара-А5» выделят еще 19 миллиардов рублей. Таким образом, финансирование работ по ракете на период до 2026 года повысится с 26 миллиардов до 45 миллиардов рублей.