Российский «Прогресс» приостановил создание сверхтяжелой ракеты

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в «Роскосмос») приостановил создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задерживает разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ», передает РИА Новости заявление гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

Руководитель отметил, что «возможна коррекция именно технического облика [сверхтяжелой] ракеты». «Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года», — сказал гендиректор.

По словам Баранова, эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено на примерно 95 процентов. «Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», — заявил руководитель.

Согласно Баранову, американская компания SpaceX для продвижения собственных пусковых услуг могла использовать нерыночные механизмы. Гендиректор РКЦ «Прогресс» добавил, что возглавляемый им завод завершил изготовление всех средних ракет «Союз-2» в рамках контракта с британским оператором OneWeb.

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Также руководитель подтвердил, что в рамках проекта «Ковчег» создаваемый предприятием спутник «Бион-М» №2 может быть запущен вместе с животными на высоту 20 тысяч километров. «Да, действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 километров, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке», — заявил Баранов.

В январе Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок, сообщило, что «Союз-7» («Амур-СПГ») должен выполнять до 50 полетов в космос за время своей службы.