Германия захотела построить космодром в Северном море

Федерация промышленности Германии захотела построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения национальной безопасности, сообщает Defense News.
Издание пишет, что летом текущего года объединение подготовило соответствующий проект и приступило к его обсуждению с Федеральным министерством обороны и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.
В публикации отмечается, что появление космодрома в немецких территориальных водах даст толчок местной аэрокосмической промышленности и позволит избежать утечки кадров в США.
Издание уверяет, что немецкий космодром может использоваться для запуска военных спутников ЕС и НАТО, однако его создание является скорее не техническим вопросом, а политическим.
В октябре журналист Ars Technica Эрик Бергер назвал безумной идею «Роскосмоса» по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» за пять годовых бюджетов госкорпорации.