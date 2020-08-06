Российскую «Ангару» улучшат выделением 19 миллиардов рублей

На разработку и испытание тяжелой ракеты «Ангара-А5», предназначенной для запуска с космодрома Восточный, выделят еще 19 миллиардов рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок.

Таким образом, отмечает агентство, финансирование работ по ракете на период до 2026 года повысится с 26 миллиардов до 45 миллиардов рублей. Данная сумма предполагает разработку улучшенной версии ракеты и производство трех носителей, предназначенных для запуска с Восточного.

Разработкой и производством ракет семейства «Ангара» занимается московский Центр Хруничева, который считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало свыше трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.