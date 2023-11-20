На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В городе Никополь Днепропетровской области в результате взрыва получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

По данным представителя местных властей, были также оборваны несколько линий электропередачи.

С начала суток в регионе дважды была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях.