На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктурыСюжетВзрывы в Херсоне:
В городе Никополь Днепропетровской области в результате взрыва получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
По данным представителя местных властей, были также оборваны несколько линий электропередачи.
С начала суток в регионе дважды была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях.