На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Глава ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В центральной части слышны взрывы. Отправляйтесь в более безопасные места», — заявил он. При этом Мрочко не назвал количество взрывов и не раскрыл других подробностей.

Ранее подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко проинформировал, что поступили четыре сообщения о разрушении.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 19 ноября. Уточнялось, что это были повторные детонации. Звуки взрывов были слышны в Днепропетровском районе города.