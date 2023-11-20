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11:36, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Глава ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В центральной части слышны взрывы. Отправляйтесь в более безопасные места», — заявил он. При этом Мрочко не назвал количество взрывов и не раскрыл других подробностей.

Ранее подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко проинформировал, что поступили четыре сообщения о разрушении.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 19 ноября. Уточнялось, что это были повторные детонации. Звуки взрывов были слышны в Днепропетровском районе города.

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      Кристина Есикова
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