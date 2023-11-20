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10:00, 20 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области была повреждена инфраструктура
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной киевским властям части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

«Поступили четыре сообщения о разрушении (…) объектов инфраструктуры», — заявил он.

Ранее произошли взрывы в подконтрольном Киеву Херсоне. Уточнялось, что их звуки были слышны в Днепропетровском районе города. Накануне глава администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о повреждении складских помещений. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

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      Кристина Есикова
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