В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

В Днепропетровском районе подконтрольного Киеву Херсона вновь произошли взрывы

Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы слышны в Днепропетровском районе города.

Днем 19 ноября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы. Утром звуки взрывов раздавались в Днепропетровском районе Херсона. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Накануне глава администрации города Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.