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21:44, 19 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

В Днепропетровском районе подконтрольного Киеву Херсона вновь произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы слышны в Днепропетровском районе города.

Днем 19 ноября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы. Утром звуки взрывов раздавались в Днепропетровском районе Херсона. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Накануне глава администрации города Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

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      Марина Совина
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