Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 19 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Stringer / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил глава администрации города Роман Мрочко в Telegram.

Он уточнил, что звуки взрывов раздаются в Днепропетровском районе города. Он призвал горожан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Накануне Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

      Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

      Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани получили выплаты

      Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

      Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

      Эвакуированная из Газы россиянка рассказала об обстановке у КПП «Рафах»

      Франция заявила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

      На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

      Дубль и рекорд Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости