В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о взрывах в городе

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил глава администрации города Роман Мрочко в Telegram.

Он уточнил, что звуки взрывов раздаются в Днепропетровском районе города. Он призвал горожан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Накануне Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.