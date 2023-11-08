В Херсоне заявили о серии мощных взрывов

Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели мощные взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Об этом заявил назначенный Киевом начальник городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram-канале.

«В городе раздалось несколько мощных взрывов. Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких. Не выходите без надобности на улицу», — написал он.

Ранее Мрочко сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.