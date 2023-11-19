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12:34, 19 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне снова прогремели взрывы

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о новых взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне снова прогремели взрывы. Об этом сообщил глава администрации города Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, в городе слышны мощные взрывы. Однако другие подробности не уточняются. Мрочко призвал горожан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Утром звуки взрывов раздавались в Днепропетровском районе Херсона. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Накануне Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

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      Екатерина Кашурникова
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