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15:06, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине уволили заподозренного в хищении бюджета главу Госспецсвязи

Кабмин Украины уволил заподозренного в хищении бюджета главу Госспецсвязи Щиголя
Юрий Щиголь

Юрий Щиголь. Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору, которых заподозрили в хищении бюджетных средств. Об этом заявил представитель украинского кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает бывший заместитель главы МВД республики Антон Геращенко.

Геращенко уточнил, что Щиголя и Жору подозревают в завладении госсредствами общей суммой более чем 62 миллиона гривен. Всего в совершении связанных с этим преступлений подозреваются шесть членов организованной преступной группы.

Экс-замглавы МВД добавил, что временно исполняющим обязанности руководителя Госспецсвязи был назначен Дмитрий Маковский.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила в растрате бюджетных средств бывшего заместителя министра обороны республики, занимавшего эту должность с 2021 по 2023 год. В ведомстве пояснили, что обвинения связаны с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы в 2022 году.

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      Алевтина Запольская
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