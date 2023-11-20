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11:07, 20 ноября 2023Среда обитания

Новый самый высокий небоскреб в Японии сняли на видео

Новый 325-метровый небоскреб в Токио Azabudai Hills сняли на видео

В столице Японии Токио завершили строительство многофункционального комплекса Azabudai Hills с самым высоким небоскребом в стране. Его открытие состоится через несколько дней, передает ТАСС.

Ранее самым высоким зданием в стране было Abeno Harukas в городе Осака. Корреспондент агентства снял 325-метровый объект под названием Mori JP Tower на видео снаружи и из кафе, расположенного на одном из этажей здания. Из окон 52-го этажа новой башни открывается вид на Токийскую телебашню, Радужный мост и другие достопримечательности, а через дорогу находится посольство России в Японии.

Общая площадь комплекса Azabudai Hills, расположенного на пересечении трех районов, Роппонги, Адзабу и Тораномон, составляет около восьми гектаров. Реализация данного проекта, начиная со стадии разработки, продлилась 35 лет, а его стоимость составляет более четырех миллиардов долларов. В новом комплексе обустроены офисы для 20 тысяч работников, квартиры для 3,5 тысячи человек, торговые помещения, два отеля, международная школа British School in Tokyo, музей цифрового искусства, крупный медицинский центр и другие объекты инфраструктуры. Отмечается, что около 40 процентов площади занимают зеленые насаждения и парковая зона.

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Что касается стоимости жилья в малоэтажной части Azabudai Hills, то цена объекта площадью примерно 90 квадратных метров составляет 5,3 миллиона долларов, а пентхауса на самом высоком, 64-м этаже — 134 миллиона долларов.

Здания комплекса являются сейсмоустойчивыми и могут не только выдерживать сильные землетрясения, но и гасить их, чтобы минимизировать раскачивание небоскреба. На случай перебоев сети в башне есть аварийные газовые генераторы, способные питать весь комплекс. Помимо этого, при ЧС 3,6 тысячи человек смогут переждать угрожающую жизни ситуацию в укрытии. Для них на складах запасено 270 тысяч порций аварийного рациона питания.

В октябре стало известно, что небоскреб Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке, более известный как «дом-утюг», решили заселить.

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      Полина Кислицына
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