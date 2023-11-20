Нелепую обувь матери Ким Кардашьян за 254 тысячи рублей высмеяли в сети

Американская бизнесвумен Крис Дженнер подверглась критике в сети за образ на новых фотографиях. Соответствующие снимки и высказывания фанатов появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

68-летняя мать Ким Кардашьян опубликовала серию кадров, на которых она позирует на лестнице вместе с возлюбленным, телеведущим Кори Гэмблом. Предпринимательницу запечатлели в черном мини-платье с белым воротником из ассортимента модного дома Valentino, а также ботинках с перьями того же бренда. Цена обуви составила 2850 долларов (254 тысячи рублей).

Фото: @krisjenner / @stevensimione / @daniele.iachella

Подписчики не оценили ботинки Дженнер и высмеяли их смелый дизайн в многочисленных комментариях под постом. «Такое ощущение, что из ног торчат растения, а не перья», «Странная пародия на Уэнсдей», «Наряд не по возрасту», «Похожа на страуса», «Нелепый стиль», — высказывались поклонники.

В июне Крис Дженнер показала фигуру в купальнике. Женщина предстала на размещенном снимке в слитном розовом купальнике с П-образным вырезом и надписью на груди. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками и взяла в руки белую чашку.