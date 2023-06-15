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01:00, 15 июня 2023Ценности

67-летняя мать Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике

67-летняя мать Ким Кардашьян Крис Дженнер показала фигуру в купальнике
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: @krisjenner

Американская бизнесвумен Крис Дженнер показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя мать Кортни, Ким, Хлои и Роберта Кардашьянов, а также Кайли и Кендалл Дженнер предстала на размещенном снимке в слитном розовом купальнике с П-образным вырезом и надписью на груди. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками и взяла в руки белую чашку. «Можно вытащить девушку из 80-х [годов], но 80-е из девушки нельзя», — подписала снимок знаменитость. Также она указала, что выбранный ею предмет гардероба был создан брендом ее дочери Хлои Good American в коллаборации с маркой Body Glove.

Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях, сделав ей комплименты. «Самая чудесная женщина», «Горячая», «Лучшая», «Икона», — заявили пользователи сети.

В феврале Крис Дженнер заподозрили в замужестве с возлюбленным Кори Гэмблом из-за кольца, которое фанаты разглядели на одном из снимков. Она опубликовала фотографию с Гэмблом в День святого Валентина. На размещенном кадре видна рука 67-летней предпринимательницы с кольцом, которое украшено бриллиантом весом десять каратов.

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    Алина Гостева
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