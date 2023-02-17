67-летнюю Крис Дженнер заподозрили в замужестве по кольцу за 88 миллионов рублей

Бизнесвумен Крис Дженнер заподозрили в замужестве по кольцу за 88 миллионов рублей

Американскую бизнесвумен Крис Дженнер заподозрили в замужестве с возлюбленным Кори Гэмблом из-за кольца, которое фанаты разглядели на одном из снимков. На такие комментарии в социальных сетях обратили внимание журналисты Page Six.

Мать Кортни, Ким, Хлои и Роберта Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер опубликовала фотографию с Гэмблом в День святого Валентина. На размещенном кадре видна рука 67-летней предпринимательницы с кольцом, которое украшено бриллиантом весом 10 карат. Отмечается, что стоимость украшения составляет 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей).

Подписчики посчитали, что Дженнер могла обручиться с возлюбленным или тайно выйти за него замуж, скрыв информацию от поклонников. «Вы видели новое кольцо Крис? Она обручена?», «Свадьба Крис — лучший контент для шоу», «Интересно, она обручилась или уже вышла замуж?», «Интересное кольцо», «Интрига», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В октябре 2022 года австралийские стримеры показали на видео, как могли бы выглядеть сестры Кардашьян к настоящему времени, если бы они не обращались к пластической хирургии в прошлом. На созданных с помощью искусственного интеллекта кадрах видно, что Кайли Дженнер и Ким Кардашьян увеличили губы, а Хлои Кардашьян сделала ринопластику и инъекции ботокса. При этом заметно, что лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер практически не изменились.