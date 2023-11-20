Облигации Аргентины подорожали после победы на выборах «экономиста с бензопилой»

Bloomberg: облигации Аргентины подорожали после избрания Милея президентом

Стоимость суверенных долларовых облигаций и акций аргентинских компаний, котирующихся на бирже в США, выросла 20 ноября на фоне победы на президентских выборах либертарианца Хавьера Милея, грозящего отказаться от нацвалюты, закрыть ЦБ и резко сократить государственные расходы. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что облигации со сроком погашения в 2041 году подскочили на 1,9 цента до 30 центов, что стало самым большим внутридневным приростом с января, а акции государственной нефтяной компании YPF SA подорожали на предрыночных торгах в Нью-Йорке на 17 процентов.

Противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, набрав более 55 процентов голосов. В рамках предвыборной кампании он в том числе обещал ввести во второй по величине экономике Латинской Америке прямое хождение доллара США, а также сократить государственные расходы на 15 процентов, из-за чего политика и прозвали «экономистом с бензопилой».

Опрошенные агентством эксперты в связи с политическими переменами видят у Аргентины потенциал для того, чтобы «начать все сначала», а также привести в действие «потенциально более драконовский план бюджетной консолидации и реформ», который может оказать некоторую поддержку долларовым облигациям страны.

Сейчас 40 процентов населения Аргентины живет в бедности, при этом страна находится на пороге шестой за последнее десятилетие рецессии. Аргентина также страдает от высокой инфляции, которая превышает 140 процентов. Сам Милей, празднуя победу на выборах главы государства, заявил, что страна нуждается в радикальных переменах, отметив, что в них нет места нерешительности и полумерам.