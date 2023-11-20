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07:59, 20 ноября 2023Мир

«Экономист с бензопилой» и противник сотрудничества с Россией выиграл выборы президента Аргентины. Чего от него ждать?

Избранный президент Милей: Аргентина будет работать со странами свободного мира
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Cristina Sille / Reuters

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, набрав 55,72 процента голосов, следует из итогов подсчета 98,85 процента бюллетеней. Об этом сообщает телеканал El Trece.

Его соперник — министр экономики и кандидат от правых сил Серхио Масса уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой и пожелал ему удачи. «Результаты оказались не такими, как мы ожидали», — резюмировал он.

Возвышение малоизвестного еще некоторое время назад Милея стало следствием сложной экономической ситуации в стране. Милея отличает крайний популизм, он выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, новый лидер Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС. Политик, прозванный «экономистом с бензопилой», намерен сильно урезать расходы бюджета. Кроме того, он грозился разогнать Центробанк страны.

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После победы Милей сделал свое первое заявление

Избранный глава государства уже выступил со своим первым заявлением. По его словам, в результате второго тура президентских выборов модели упадка пришел конец и «сегодня начинается восстановление Аргентины». Он подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир.

Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее

Хавьер Милейизбранный президент Аргентины

Милей также заявил, что теперь в Аргентине «нет места полумерам», и отметил, что его правительство будет «в точности соблюдать взятые на себя обязательства».

Одним из первых мировых политиков Милея поздравил с победой экс-президент США Дональд Трамп. Он использовал фразу, которая стала символом его предвыборной кампании в 2016 году. «Вы измените свою страну и снова сделаете Аргентину великой!» — заявил американский политик. Фраза перекликается со слоганом Make America Great Again (MAGA) («Сделать Америку снова великой») — политическим лозунгом самого Трампа.

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Москва рассчитывает на приумножение дружбы с Буэнос-Айресом

Россия рассчитывает на приумножение дружбы с Аргентиной и надеется, что новый президент сохранит приверженность многополярности. Так победу Милея прокомментировал посол России в стране Дмитрий Феоктистов.

Дипломат добавил, что Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабинете министров, готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. По его словам Россия всегда останется для Аргентины другом, готовым протянуть руку помощи, и уверена, что такой настрой присущ и латиноамериканской стране.

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В Аргентине уже исключили вступление страны в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино уже исключила вступление страны в БРИКС. По ее словам, она «не знает, почему такой интерес» к объединению. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран Латинской Америки подключиться к деятельности этого объединения.

Кроме того, Мондино заявила, что Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии. Так она ответила на вопрос, будет ли Аргентина поощрять экспорт и импорт с этими странами. При этом в настоящее время Пекин и Бразилиа являются основными торговыми партнерами Буэнос-Айреса.

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